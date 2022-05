Riassunto: FlexTrade implementa l’apprendimento automatico per analitica di impatto sul mercato in tempo reale

La soluzione offre informazioni azionabili, esclusive a FlexTrade, per aiutare i trader ad adattare le loro strategie esecutive

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FlexTrade Systems, un leader globale di sistemi di gestione degli ordini ed esecuzione di multi-asset, oggi ha annunciato il lancio di analitica di impatto sul mercato in tempo reale guidata dall’apprendimento automatico, oggi disponibile con FlexTRADER EMS.

Questo miglioramento dell’analitica giunge in un momento in cui il settore chiede ai fornitori di soluzioni di aumentare l’innovazione e offrire analitica azionabile per aiutare a migliorare i processi decisionali e ridurre l’impatto sul mercato dal lato acquisti dei trader. Il team scientifico dei dati interno a FlexTrade ha guidato l’iniziativa, raffinandola ulteriormente attraverso i suggerimenti e la collaborazione con i clienti.

