Riassunto: flatexDEGIRO raggiunge tre milioni di clienti

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–A seguito di una crescita costante negli ultimi anni, il numero totale di clienti di flatexDEGIRO oggi supera i tre milioni. Il broker online paneuropeo ha più che raddoppiato la sua base clienti rispetto al 2020, assicurandosi altri 400.000 nuovi clienti solo negli ultimi 12 mesi.

“Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un’importante espansione della nostra base clienti e vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia e il loro sostegno”, ha dichiarato Oliver Behrens, CEO di flatexDEGIRO AG. Ha confermato il prossimo lancio di trading in criptovalute, che amplierà ulteriormente la gamma di prodotti offerti dal broker online. “Prossimamente offriremo un prodotto molto interessante che consentirà ai nostri clienti di fare trading in criptovalute sulle nostre piattaforme”, ha aggiunto Behrens.

