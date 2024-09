Riassunto: Fivetran lancia Hybrid Deployment, che consente alle aziende di installare pipeline in qualsiasi ambiente su una piattaforma unificata

Hybrid Deployment offre una soluzione sicura e flessibile per il trasferimento continuo di dati in diversi ambienti









OAKLAND, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Fivetran, il leader globale nel trasferimento dei dati, ha annunciato oggi l’introduzione di Hybrid Deployment, una nuova soluzione che consente ai clienti di installare in modo sicuro pipeline di dati all’interno del proprio ambiente dalla piattaforma gestita da Fivetran, offrendo un’unica piattaforma di controllo per gestire tutte le fonti di dati, che siano app SaaS basate sul cloud o database esistenti con dati che necessitano di stretto controllo e gestione per scopi normativi o di conformità. Con la gamma più completa del settore di connettori, destinazioni e funzionalità, Fivetran consente alle imprese di centralizzare i dati in modo efficiente, affidabile e sicuro, supportando nel contempo i requisiti di governance e conformità, con il vantaggio di un’assistenza 24/7.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Matias Cavallin



323-715-0020



matias.cavallin@fivetran.com