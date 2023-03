Riassunto: FitXR estende a PICO le offerte di VR Fitness

I membri di FitXR ora possono provare l’offerta di fitness più solida nel metaverso sul dispositivo PICO

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FitXR sta continuando ad ampliare la sua popolare offerta di fitness in realtà virtuale (VR) sui mercati del Regno Unito, dell’UE e dell’Asia con il lancio delle popolari cuffie PICO VR. Il lancio di FitXR su PICO rappresenta il suo impegno a rendere la fitness in VR accessibile a tutti, indipendentemente dalla preferenza dell’utente nella scelta dell’apparecchiatura. L’interesse in costante aumento per la VR da parte del mercato di massa porterà con sé un maggiore interesse nei confronti degli sviluppatori di hardware, dell’innovazione e della scelta dei consumatori e a sua volta dell’opportunità di offerte multipiattaforma come FitXR.





Per maggiori informazioni, contattare: FitXR@sourcecodecomms.com