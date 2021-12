Riassunto: Finvasia Group rileva ZuluTrade, il social network di trading più grande al mondo

ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Finvasia Group oggi ha annunciato l’acquisizione di Zulu Trade Group, il primo e più grande social network dedicato al trading e agli investimenti. La sua superiorità come la più grande piattaforma di social trading “broker agnostic” rimane indiscussa anche dopo 14 anni di attività. ZuluTrade ha aiutato oltre un milione di investitori in più di 100 paesi e ha svolto negoziazioni per un valore complessivo di oltre 2 trilioni di dollari.

Oltre a ZuluTrade, l’operazione include AAAFx, che detiene una licenza di gestione di portafogli da HCMC.

Questa acquisizione conferma la leadership di Finvasia nel settore fintech e dei servizi finanziari a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

