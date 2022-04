Riassunto: Finlandia: la struttura di fabbricazione quantistica di IQM riceve un impulso da 35 milioni di euro da EIB

Il finanziamento verrà utilizzato per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione dei processori quantistici di IQM

Il calcolo quantistico è considerato un settore di importanza strategica per l’Unione Europea, con la possibilità di rivoluzionare molti settori

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–La Banca europea degli investimenti (BEI) ha concesso 35 milioni di euro a IQM Quantum Computers per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione dei suoi processori quantistici costruiti nel primo impianto dedicato ai quantum in Europa a Espoo, in Finlandia. Il prestito fa parte del prodotto del debito del Fondo Europeo di Garanzia introdotto per fornire liquidità alle piccole e medie imprese colpite dagli effetti della pandemia.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristiina Randmaa, Consulente dei media



k.randmaa@ext.eib.org, tel.: +352 4379 72894



Web: www.eib.org/press – Ufficio stampa: +352 4379 21000 – press@eib.org

Raghunath Koduvayur, Responsabile del Marketing e delle Comunicazioni



Email: Raghunath@meetiqm.com

Cell.: +358 50 4876509



Web: www.meetiqm.com