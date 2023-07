Riassunto: Financial House annuncia la nomina di Nicole Zimmermann al suo Consiglio di amministrazione

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Financial House, società di servizi di moneta elettronica e soluzioni di pagamento, è lieta di annunciare la nomina di Nicole Zimmermann a nuovo direttore non esecutivo e membro del Consiglio di amministrazione. Questo annuncio sottolinea i continui piani di Financial House per far crescere le sue operazioni commerciali a livello globale e per estendere una forte infrastruttura transfrontaliera e di pagamento con i leader del settore e le start-up.









Apprezzata dirigente del settore marketing e commerciale con una profonda esperienza nel branding globale, nella gestione del cambiamento e nella trasformazione aziendale, Nicole ha più di 25 anni di esperienza in grandi organizzazioni globali, dalle telecomunicazioni alle rimesse e ai pagamenti globali.

Contacts

Sevket Tumer, Partnership Manager and Company Secretary Financial House



sevket@financialhouse.io