Riassunto: Fibre Based Integrations e Cepton intraprendono dei progetti per città intelligenti per aiutare Città del Capo a far fronte ai suoi problemi di traffico

I sistemi di rilevamento di veicoli abilitati alla tecnologia lidar generano dati analitici estesi sul traffico attraverso una rete di incroci intelligenti

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN) (“Cepton”), fornitore di soluzioni intelligenti basate sulla tecnologia lidar con sede nella Silicon Valley, e Fibre Based Integrations, azienda consolidata specializzata in sistemi in fibra ottica, stanno collaborando allo sviluppo di soluzioni lidar per il rilevamento di veicoli a Città del Capo, Sudafrica, per abilitare un’infrastruttura di trasporto intelligente in tutta la città.

Tale iniziativa abbina l’esperienza di Fibre Based Integrations nell’integrazione dei sistemi ottici alle innovative tecnologie lidar di Cepton per aiutare Città del Capo a monitorare l’utilizzo delle corsie e identificare i veicoli che ne fanno un uso improprio.

