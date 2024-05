Riassunto: Fiberwood raccoglie 7,7 milioni di euro per lo sviluppo di materiali ecologici per l’isolamento degli edifici e gli imballaggi

JÄRVENPÄÄ, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Fiberwood Ltd, una startup finlandese specializzata in tecnologie dei materiali, ha raccolto 7,7 milioni di euro di incentivi per la crescita da parte degli investitori esistenti Metsä Spring e Stephen Industries, oltre che da finanziatori pubblici. L’azienda si sta preparando a entrare nella fase commerciale con l’obiettivo di crescere a livello internazionale.









Fiberwood, fondata nel 2019, è impegnata a promuovere l’edilizia e gli imballaggi sostenibili ed ecologici. L’azienda ha sviluppato una tecnologia e un processo di produzione per produrre materiali isolanti e imballaggi circolari e privi di fossili a partire dai processi a valle della silvicoltura e da altre fibre naturali.

“I nostri prodotti offrono alternative ecologiche, riciclabili ed efficienti dal punto di vista delle risorse rispetto alle tradizionali modalità di isolamento a base di lana di roccia e agli imballaggi a base di plastica alveolare. Inoltre, rendiamo possibile l’impiego di prodotti sostenibili in applicazioni completamente nuove”, afferma Tage Johansson, CEO di Fiberwood.

Tage Johansson, CEO, Fiberwood Oy, +358 40 726 1231, tage.johansson@fiberwood.com

Maarit Saari, Brand e PR, Mailand Communications Oy, +358 50 550 7599, maarit.saari@mailand.fi