Riassunto: Fianco a fianco di giganti globali al GTNF, FEELM fissa la rotta per l’innovazione tecnologica del futuro

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–FEELM, piattaforma di punta di tecnologia di atomizzazione appartenente a SMOORE, il maggiore produttore al mondo di sigarette elettroniche, ha partecipato all’edizione di quest’anno del forum globale del tabacco e della nicotina (Global Tobacco and Nicotine Forum – GTNF) a Washington D.C., sottolineando l’importanza per il settore di non fermarsi ma di continuare a promuovere miglioramenti ed efficienza.





Il settore della nicotina sta producendo innovazioni a un ritmo mozzafiato per contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile grazie alla ricerca scientifica e allo sviluppo di nuovi prodotti. In veste di partecipante alla tavola rotonda intitolata “Prodotti: le innovazioni per il domani”, il dott. Shi, direttore scientifico dell’Istituto di ricerca americano SMOORE, ha presentato a un pubblico di varie centinaia di persone la direzione innovativa presa dalla sua azienda in relazione a nuovi prodotti di vaping.

