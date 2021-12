Riassunto: FARO si prende cura della salute di dentisti e pazienti con la tecnologia dei LED a spettro solare SunLike di Seoul Semiconductor

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Secondo una ricerca, il 30% dei dentisti sarà soggetto a una diminuzione della capacità visiva nei prossimi 30 anni. Secondo FARO, le soluzioni sono già a portata di mano.





Con Eva, la nuova lampada per studi dentistici, e con Siderea, la nuova plafoniera, entrambe basate sulla tecnologia dei LED SunLike, lo storico leader mondiale nel settore delle apparecchiature odontoiatriche FARO vuole continuare a dimostrare la propria posizione dominante in campo tecnologico e a implementare la tecnologia più recente, in grado di migliorare la salute degli utenti.

FARO ha sviluppato questi due nuovi prodotti dotati di una tecnologia di punta destinati a migliorare la vita di pazienti e medici. Le innovative proposte sono dotate di illuminazione a spettro solare che favorisce la concentrazione, il relax e le attività per il recupero, come dimostrato da recenti studi a cura dell’Università di Basilea e della Harvard Medical School.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:

FARO

Silvia Riva



Tel.: +39 039 68781



Email: marketing@faro.it

Contatto con i media:

Seoul Semiconductor

Marc Juarez



Tel.: +49 89 450 36 90



Email: info.europe@seoulsemicon.com