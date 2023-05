Riassunto: FarEye lancia Grow, il rivoluzionario portale commerciale self-service dedicato alle aziende della logistica, per accelerare l’acquisizione dei clienti e stimolare la crescita

Grow è un avanzato portale commerciale self-service ideato per cambiare drasticamente il modo in cui gli operatori della logistica gestiscono le attività e per accelerare l’acquisizione dei clienti.





CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–FarEye oggi ha annunciato Grow, la soluzione dedicata alle aziende della logistica che puntano a fornire un’esperienza moderna ai clienti. Grazie all’interfaccia di facile utilizzo, all’onboarding lineare, all’automatizzazione delle prenotazioni e all’integrazione fluida dei pagamenti, Grow consentirà alle aziende di settore di accelerare l’acquisizione dei clienti, di migliorarne la soddisfazione e di trainare la crescita.

Con il mercato della consegna dei pacchi che, secondo le previsioni, raggiungerà quota 200 miliardi di dollari USA entro il 2026, impegnando diverse decine di milioni di spedizionieri a livello mondiale, ovviamente le aziende della logistica avranno la maggior opportunità di crescita di tutti i tempi.

Contacts

Contatto PR:

Bradford Peirce, Industry Strategy Executive, bradford.peirce@fareye.com