Riassunto: FarEye e Syscons collaborano per offrire un’esperienza unificata ai consumatori dell’ultimo miglio

Partnership per fornire congiuntamente la piattaforma di gestione delle consegne di FarEye a rivenditori, marchi e produttori in Europa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–FarEye ha annunciato oggi una partnership strategica con Syscons per offrire un’esperienza semplificata e end-to-end di consegna dell’ultimo miglio prima e dopo l’acquisto a rivenditori, marchi di moda e produttori in Europa. La piattaforma di gestione delle consegne di FarEye entra a far parte delle soluzioni di supply chain e omnichannel che Syscons supporta e implementa, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le implementazioni dei clienti, portando a un time-to-market più rapido e a un maggior valore dei loro investimenti. FarEye lavorerà a stretto contatto con i clienti di Syscons, in particolare nell’Europa meridionale, per implementare le loro soluzioni dell’ultimo miglio.

Contacts

Referente PR FarEye

Jolene Peixoto, VP, marketing strategy & communications, jolene.peixoto@fareye.com