Riassunto: Eyekandy inaugura ‘metanegozi’ di marca per il metaverso

Il servizio consentirà a rivenditori e marchi di realizzare facilmente campagne di vendita e negozi personalizzati nel metaverso per promuovere o vendere beni digitali come gli NFT. La realizzazione di progetti nel metaverso può rappresentare un costo notevole nonché una distrazione per il mondo del marketing, tuttora intento a capire che cos’è il metaverso e come possa essere sfruttato al meglio. Eyekandy rappresenta per rivenditori e marchi un punto di riferimento unico per testare e apprendere quanto più possibile sul metaverso, senza dover approfondire nel dettaglio come operare con successo.

Richard Clarke, responsabile del metaverso e degli NFT presso Eyekandy ha commentato: “Avviare con successo iniziative nel metaverso è un progetto complesso che richiede un approccio su più fronti.

