Riassunto: Exyte sceglie LTIMindtree come fornitore globale di servizi IT

STUTTGART, Germania e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata scelta fornitrice globale di servizi digitali da Exyte, leader mondiale nella progettazione, nell’ingegnerizzazione e nella fornitura di strutture ultra-pulite e sostenibili per le industrie high-tech. In base all’accordo, LTIMindtree fornirà servizi completi di modernizzazione informatica che aiuteranno Exyte a migliorare ulteriormente la produttività aziendale e ad aumentare l’efficienza operativa in tutto il suo portafoglio diversificato a livello globale.









Con una storia di oltre 100 anni, Exyte ha un’impronta veramente globale e serve clienti nei settori dei semiconduttori, delle batterie, dei prodotti farmaceutici, delle biotecnologie e dei centri dati.

