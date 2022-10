Riassunto: Exscientia si aggiudica il Prix Galien USA 2022 nella categoria Miglior soluzione sanitaria digitale

L’ambito riconoscimento del settore biofarmaceutico premia la piattaforma farmaceutica di precisione dell’azienda basata sull’IA

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) è lieta di annunciare di aver vinto il Prix Galien USA 2022 nella categoria Miglior soluzione sanitaria digitale, a riconoscimento della sua piattaforma farmaceutica di precisione basata sull’intelligenza artificiale. Il premio è stato assegnato giovedì al Prix Galien Forum, a New York. Il Prix Galien, che riconosce l’eccellenza nell’innovazione scientifica in grado di migliorare lo stato della salute umana, è considerato a livello mondiale come il più ambito nel campo della ricerca biofarmaceutica.

Exscientia è focalizzata sulla progettazione di farmaci fondamentalmente migliori, nel modo più rapido.

