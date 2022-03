Riassunto: Exscientia presenterà i risultati finanziari del quarto trimestre e della fine dell’anno 2021 il 23 marzo 2022

La Società terrà una conference call e un webcast il 24 marzo 2022 alle 12:30 orario di Londra / 8:30 orario di New York

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia (Nasdaq: EXAI) presenterà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021, mercoledì 23 marzo 2022 dopo la chiusura del mercato statunitense. Dopo l’annuncio, la Società terrà una conference call e un webcast alle 12:30 orario di Londra / 8:30 orario di New York giovedì 24 marzo 2022, per presentare una panoramica dell’esclusiva piattaforma tecnologica completa della Società e del lavoro svolto da Exscientia per automatizzare totalmente la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci.

