Riassunto: Exscientia presenta un’innovativa stratificazione dei pazienti e dati biomarcatori per il GTAEXS-617 in occasione del 34° simposio annuale EORTC-NCI-AACR

Combinazione della piattaforma oncologica di precisione con il sequenziamento unicellulare e trascrittomica con lo scopo di selezionare i pazienti che possono più probabilmente trarre benefici dalla terapia GTAEXS-617

Vengono confermati e identificati biomarcatori farmacodinamici specifici dell’inibitore CDK7 nelle cellule tumorali e immunitarie

Test clinico di fase 1/2 per convalidare la correlazione di pattern e risposta che dovrebbe iniziare nella prima metà del 2023 in seguito alla presentazione prevista della domanda di sperimentazione clinica nel 4° trimestre del 2022

VIENNA, Austria e OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) ha oggi messo in evidenza nuovi dati volti a migliorare la situazione dei pazienti che possono più probabilmente rispondere al suo inibitore CDK7 progettato con precisione, GTAEXS-617 (‘617). La ricerca ha confermato un biomarcatore farmacodinamico specifico per l’inibitore CDK-7, rivelando nel contempo innovativi marker farmacodinamici, e ha identificato un innovativo pattern iniziale di espressione genica per la selezione dei pazienti, che sarà in parte valutato nel suo studio pianificato di fase 1/2.

