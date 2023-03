Riassunto: Exscientia il 23 marzo 2023 riferirà i risultati finanziari per l’intero anno 2022

L’azienda ha organizzato una teleconferenza con webcast in data 23 marzo 2023 alle ore 12:30 GMT / 8:30 EDT

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) il giorno martedì 23 marzo 2023, prima dell’apertura dei mercati statunitensi, riferirà i risultati finanziari per il quarto trimestre e per l’intero anno terminati il 31 dicembre 2022. La società ha organizzato una teleconferenza e trasmissione webcast, in programma alle ore 12:30 GMT / 8:30 EDT, in cui fornirà aggiornamenti sulla propria attività e una panoramica sui risultati finanziari.

Per accedere al webcast della teleconferenza in diretta visitare la sezione “Investors and Media” (Investitori e media) sul sito web della società, all’indirizzo investors.exscientia.ai.

