Riassunto: Exscientia espande lae proprie competenze di progettazione di prodotti biologici con un laboratorio automatizzato

La progettazione generativa AI di nuovi anticorpi, rapida e accurata, estende le capacità di Exscientia oltre le piccole molecole

Sequenziamento dei dati di anticorpi umani accoppiati per creare migliori modelli di intelligenza artificiale per la progettazione di anticorpi

Laboratorio automatizzato con hardware proprietario per consentire l’integrazione della progettazione AI con la profilazione biologica ad alto rendimento, in fase di sviluppo.

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) ha annunciato oggi l’espansione della sua piattaforma per includere la progettazione di prodotti biologici, come gli anticorpi umani. Nel corso dell’anno l’azienda ha sviluppato competenze di progettazione virtuale di prodotti biologici basate sull’intelligenza artificiale e ora sta creando un laboratorio automatizzato di prodotti biologici a Oxford per generare e profilare internamente nuovi anticorpi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Investitori:

Sara Sherman



investors@exscientia.ai

Media:

media@exscientia.ai