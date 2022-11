Riassunto: Exscientia e MD Anderson avviano una collaborazione strategica per sfruttare l’intelligenza artificiale nello sviluppo di nuovi trattamenti oncologici

L’iniziativa si allinea l’esperienza di MD Anderson nello sviluppo di farmaci con le piattaforme di Exscientia per la medicina di precisione orientata al paziente e la scoperta di farmaci.

OXFORD, Inghilterra & HOUSTON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) e lo University of Texas MD Anderson Cancer Center ha annunciato oggi una collaborazione strategica per allineare le competenze di intelligenza artificiale (AI) incentrate sul paziente di Exscientia con le competenze di scoperta e sviluppo di farmaci di MD Anderson, al fine di far progredire nuove terapie oncologiche a piccole molecole.

La collaborazione di ricerca utilizzerà la piattaforma di medicina di precisione di Exscientia per identificare nuovi composti di piccole molecole antitumorali e intrinseci alle cellule, basati su obiettivi terapeutici identificati congiuntamente.

