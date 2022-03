Riassunto: Exscientia e l’Università di Oxford lanciano il programma “Xcellomics” per accelerare la ricerca accademica in fase iniziale e tradurre la nuova biologia in una scoperta futura di farmaci

Il programma, gratuito, sarà aperto a tutti i ricercatori accademici interessati a presentare una proposta

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia (Nasdaq: EXAI) e il Target Discovery Institute dell’Università di Oxford (Oxford TDI) oggi hanno annunciato la creazione di Xcellomics – un programma ideato per trovare saggi cellulari funzionali dalla comunità accademica globale per sviluppare nuovi controlli e identificare target e candidati terapeutici con esigenze mediche non soddisfatte.

Il programma Xcellomics è stato creato da due istituti con sede a Oxford per accelerare la ricerca in fase iniziale finalizzata alla scoperta di nuovi farmaci – principalmente condotta in laboratori accademici – e potenzialmente sfruttare questi risultati per portare le terapie ai pazienti in tempi più rapidi.

