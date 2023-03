Riassunto: Exscientia annuncia l’espansione della sua pipeline di oncologia di precisione

— Gli inibitori LSD1 e MALT1 progettati con precisione sono attualmente in corso di studi di abilitazione all’IND —

— Entrambe le molecole dimostrano la capacità di Exscientia di superare le sfide critiche della progettazione e identificare i candidati farmaci di alta qualità con potenzialmente maggiori probabilità di successo —

— L’azienda è in linea con gli obiettivi di sviluppo clinico di quattro molecole entro il 2024 —

— Video di presentazione di entrambi i composti —

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) ha annunciato oggi due nuovi candidati per lo sviluppo di oncologia di precisione interamente di proprietà, EXS74539 (‘539), un inibitore di LSD1 e EXS73565 (‘565), un inibitore della protease MALT1. Questi composti sono stati progettati con precisione per migliorare il potenziale di beneficio per i pazienti e risolvere complesse difficoltà di progettazione che possono limitare la probabilità di successo di altri composti in fase di sviluppo.

