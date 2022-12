Riassunto: Exponential Technology Group acquisisce Braemac Pty Ltd.

DALLAS & FORT WORTH, Texas & SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Exponential Technology Group (XTG) ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Braemac Pty Ltd., azienda specializzata nella progettazione, nello sviluppo, nel collaudo e nella fornitura di semiconduttori, sistemi e componenti elettronici. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Braemac ha sede a Sydney, in Australia, con 17 uffici in tutto il mondo e offre supporto dalla progettazione alla realizzazione del prodotto, promuovendo l’innovazione con partner leader nel settore dei semiconduttori e dei componenti elettronici che forniscono una vasta esperienza nella progettazione e nella gestione della catena di fornitura.

“Diamo il benvenuto al team di Braemac nella famiglia di aziende XTG”, ha dichiarato Glenn Smith, presidente in carica di Exponential Technology Group.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

