Riassunto: Experian pubblica tre nuovi report globali focalizzati su un anno di progressi che promuovono l’innovazione dei prodotti, il coinvolgimento dei consumatori e la solidità finanziaria

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Experian, azienda globale di servizi informativi, ha pubblicato tre nuove relazioni che dimostrano il suo impegno nello sviluppo di nuovi prodotti e nella promozione dell’innovazione dei dati a supporto dei clienti, per creare un futuro migliore a beneficio delle persone e delle organizzazioni in tutto il mondo.

Dato che un terzo della popolazione adulta nel mondo non ha accesso ai servizi finanziari di base, è fondamentale che aziende come Experian si concentrino sul ‘fare la differenza’ nelle comunità che servono. Con l’attuale pressione sui costi che colpisce famiglie e imprese, inoltre, ora la missione di Experian per il miglioramento del benessere economico è più critica che mai.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nick Jones, Head of Corporate & B2B PR & Global



Tel.: 07976734702 / Email: nick.jones@experian.com