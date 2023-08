Riassunto: Experian nominata leader tecnologica nelle piattaforme decisionali digitali da 2023 SPARK Matrix di Quadrant Knowledge Solutions

Il rapporto sottolinea i dati e la modellazione analitica avanzata leader di mercato che accelerano i tempi di commercializzazione e migliorano l’esperienza dei consumatori

COSTA MESA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Experian è lieta di annunciare di essere stata nominata Technology Leader nel settore Digital Decisioning Platforms dalla 2023 SPARK Matrix™ di Quadrant Knowledge Solutions, che offre informazioni strategiche su come i partecipanti sono classificati sulla base dell’eccellenza tecnologica e dell’impatto sui clienti. La SPARK (Strategic Performance Assessment and Ranking, Valutazione e classifica delle prestazioni strategiche) Matrix classifica i fornitore globali in tre gruppi: Aspirants, Strong Contenders e Technology Leaders (Aspiranti, Forti concorrenti e Leader tecnologici), la categoria prima in classifica.





A distinguere Experian dagli altri leader tecnologici è la sua integrazione di dati specializzati, set di caratteristiche uniche e analitica avanzata per fornire ai clienti strategie di decisioni personalizzate sul rischio del credito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

