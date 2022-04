Riassunto: Experian nominata fornitore leader di soluzioni per la gestione delle identità digitali

Juniper Research ha riconosciuto Experian quale leader acclarato grazie alla sua piattaforma di punta per la gestione delle identità digitali e delle frodi, CrossCore™

COSTA MESA, California–(BUSINESS WIRE)–Experian, società di portata globale operante nel settore dei servizi d’informazione che fornisce ai suoi clienti tecnologie, dati e analisi, è stata nominata leader acclarata del settore delle identità digitali nella relazione Digital Identity Competitor Leaderboard di Juniper Research. La relazione fornisce una stima per i prossimi cinque anni per il settore delle identità digitali e riconosce Experian e la relativa piattaforma CrossCore™ quali leader del mercato in termini di capacità, funzionalità e robustezza del prodotto.





“Siamo davvero lieti di essere stati classificati da Juniper Research al primo tra i fornitori di soluzioni per la gestione delle identità digitali” ha dichiarato David Britton, vicepresidente della strategia globale per i prodotti di gestione delle identità digitali e delle frodi presso Experian.

