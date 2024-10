Riassunto: Experian lancia la nuova soluzione di IA generativa per accelerare fortemente il ciclo di vita di modellazione

Migliora la produttività dei data scientist e il monitoraggio dei modelli, consentendo agli analisti di dati di interrogare facilmente i dati e scrivere codice

LAS VEGAS & COSTA MESA, California–(BUSINESS WIRE)–Nel corso dell’evento Money 20/20 tenutosi questa settimana a Las Vegas, Experian® ha annunciato il lancio di Experian Assistant, una nuova soluzione abilitata all’IA generativa in grado di accelerare fortemente il ciclo di vita di modellazione, riducendo i tempi di sviluppo dei modelli da mesi a giorni e, in alcuni casi, a ore. Integrata con Experian Ascend Technology Platform™, questa soluzione trasformativa consente agli utenti di sfruttare ulteriormente i loro dati per ottenere analisi più rapidamente e con meno sforzi che mai.





I più grandi istituti finanziari del mondo utilizzano Experian Ascend™.

