Riassunto: Experian inserita nella classifica “100 Best Workplaces in Technology” di Fortune per il 2024

Questo traguardo evidenzia l’eccezionale cultura, attenzione per i dipendenti e qualità di questo posto di lavoro

COSTA MESA, California–(BUSINESS WIRE)–Experian North America è stata inserita nella prestigiosa classifica di Fortune Best Workplaces in Technology™ per il 2024. Questa onorificenza mette in evidenza la cultura del posto di lavoro orientato al raggiungimento di alte prestazioni di Experian, che promuove l’innovazione, l’inclusività e l’equità, nonché il benessere, la crescita e lo sviluppo dei membri del team.





Per stilare la lista dei 100 Best di quest’anno, Fortune ha collaborato con la società di analisi del personale Great Place to Work® per condurre un sondaggio tra oltre 870.000 dipendenti e raccogliere dati da aziende che rappresentano più di 6,1 milioni di dipendenti. L’indagine ha permesso ai dipendenti di condividere un feedback riservato sulla cultura della loro organizzazione, che hanno fornito rispondendo a 60 affermazioni che, una volta aggregate, rivelano un’eccezionale esperienza dei dipendenti, caratterizzata da alti livelli di fiducia, rispetto, credibilità e altro.

