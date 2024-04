Riassunto: Expereo annuncia che Ben Elms è il nuovo Amministratore delegato; Irwin Fouwels diventa Presidente esecutivo del CdA

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Expereo, leader mondiale nel settore dell’Internet intelligente, che mette in rapporto tra di loro persone, luoghi e oggetti ovunque, annuncia le nomine di Ben Elms ad Amministratore delegato e di Irwin Fouwels a Presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, con entrata in vigore il 1o maggio 2024.









Questa iniziativa strategica rientra nell’impegno di Expereo a dare impulso a una crescita sostenuta e rafforzare la sua tradizione di innovazione e successo dei clienti a livello globale. Con la loro esperienza combinata nei settori delle tecnologie e telecomunicazioni, Elms e Fouwels vantano vaste competenze e solide capacità direttive nei loro nuovi ruoli.

In qualità di Ceo, Ben Elms dirigerà la visione strategica dell’azienda, migliorando l’efficienza operativa e promuovendo l’innovazione per rispondere alle esigenze in evoluzione della clientela internazionale Expereo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

