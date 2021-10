Riassunto: ExOne illustra le sue soluzioni per la stampa virtuale 3D di qualsiasi materiale in polvere nel nuovo video aziendale intitolato “Facciamo le cose per bene”

L’ampio successo riscosso dalla tecnologia brevettata Triple Advanced Compaction Technology (ACT) di ExOne, abbinata a un portafoglio di leganti senza eguali nel settore, consente il getto di legante per un maggior numero di tipologie di polveri con particelle di dimensioni comprese tra i 5 e i 200 micron

ExOne sta ora spianando la strada a progetti di sviluppo per praticamente qualsiasi tipo di polvere, compresi metalli preziosi e refrattari e persino materiali riciclati, come cemento polverizzato e altri prodotti di scarto

Il team di prim’ordine di esperti nei materiali al servizio di ExOne ha già attestato l’idoneità di oltre 20 materiali metallici, ceramici e compositi alla stampa 3D a getto di legante, compreso l’alluminio 6061

Si sta inoltre valutando al momento l’idoneità del titanio 6-4 nell’ambito di una procedura accelerata in collaborazione con una multinazionale specializzata in dispositivi medicali, la cui qualificazione è prevista per l’inizio del 2022

L’annuncio rilasciato in data odierna dimostra l’impareggiabile flessibilità e le innumerevoli possibilità offerte dalla stampa 3D a getto di legante per la risoluzione dei problemi riscontrati in ambito progettuale e ingegneristico

NORTH HUNTINGDON, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–The ExOne Company (Nasdaq: XONE), leader mondiale nello sviluppo di stampanti industriali 3D per sabbie e metalli impieganti la tecnologia a getto di legante, ha annunciato oggi la propria disponibilità a sviluppare praticamente qualsiasi materiale in polvere in collaborazione con i produttori per le loro applicazioni specifiche.





La flessibilità dei materiali e la sostenibilità della tecnologia di stampa 3D a getto di legante brevettata di ExOne sono illustrate in un nuovo video aziendale uscito quest’oggi intitolato “Facciamo le cose per bene” (titolo originale: Let’s Make it Right). Il video rende omaggio ai dipendenti di ExOne e ai traguardi da essi raggiunti nel corso di più di 20 anni in previsione dell’immininente acquisizione dell’azienda da parte di Desktop Metal.

A partire dalla metà degli anni novanta, ExOne ha spianato la strada allo sviluppo commerciale del processo di stampa 3D a getto di legante brevettato dell’MIT che permette la trasformazione ad alta velocità di materiali in polvere in componenti o strumenti ad alta precisione.

