Riassunto: Excelra rileva BISC Global, creando un colosso internazionale nel settore dell’informatica con un’offerta di servizi e una piattaforma all’avanguardia.

L’acquisizione estende le capacità di Excelra nei settori dell’intelligenza artificiale, del machine learning e della scienza dei dati e ne perfeziona la piattaforma e il portafoglio di servizi.

HYDERABAD, India, GENT, Belgio e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Excelra, leader nello sviluppo di soluzioni digitali e nel settore della scienza dei dati, ha rilevato BISC Global, una società di consulenza nei settori dell’analisi dei dati e della bioinformatica con sedi in Europa e negli Stati Uniti. L’acquisizione crea un colosso internazionale nel settore della bioinformatica che si appoggia a servizi di consulenza, con competenze in vari settori – intelligenza artificiale, machine learning, scienze omiche e analisi dei dati per sequenziamento di nuova generazione.

Excelra è un partner fidato delle principali aziende internazionali nei settori biotecnologico e farmaceutico, che offre servizi tecnologici per la R&S e dati importanti e utili.

