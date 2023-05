Riassunto: ExaGrid vince 3 premi di settore ai Network Computing Awards 2023

L’edizione 2023 segna la quinta vincita consecutiva di ExaGrid alla cerimonia di premiazione annuale

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di Tiered Backup Storage del settore, ha annunciato in data odierna di aver vinto tre premi di settore, ovvero Bench Tested Product of the Year – Categoria hardware, Company of the Year e Storage Product of the Year, in occasione della cerimonia di consegna dei Network Computing Awards, tenutasi a Londra il 18 maggio 2023.





Si tratta del quinto anno consecutivo di vittorie di ExaGrid ai Network Computing Awards, del terzo anno consecutivo in cui ExaGrid si è aggiudicata il premio di prodotto di storage dell’anno e del quarto anno consecutivo in cui ExaGrid è stata eletta azienda dell’anno.

