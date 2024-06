Riassunto: ExaGrid si aggiudica il riconoscimento “Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year” e altri premi agli Storage Awards 2024

Il prodotto, le partnership e il team di ExaGrid sono stati premiati presso “The Storries XXI” di Londra

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (creando un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il recupero di ransomware, ha annunciato oggi che l’azienda è stata premiata con due riconoscimenti di settore nel corso della 21a cerimonia annuale degli Storage Awards, “The Storries XXI,” tenutasi a Londra il 6 giugno 2024.









ExaGrid è stata nominata Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year e ha ricevuto il premio Storage Solution of the Year – Corporate assieme al partner di canale chiave Convergent Technology per l’offerta di protezione dei dati per un progetto di infrastruttura nazionale.

