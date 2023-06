Riassunto: ExaGrid pubblica la versione 6.3

L’ultimo aggiornamento migliora ulteriormente le caratteristiche di sicurezza complete

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione Tiered Backup Storage del settore, ha annunciato oggi il rilascio del software Versione 6.3, che ha iniziato a inviare nel giugno 2023.

Con ogni aggiornamento di software nella Version 6, ExaGrid ha aggiunto ulteriori strati di sicurezza alla sua Tiered Backup Storage, che già protegge dalle minacce esterne utilizzando un tier di repository non-network-facing (tiered air gap) con cancellazioni ritardata e oggetti dati immutabili dove i dati di backup sono archiviati per una ritenzione più a lungo termine non accessibile da attori di minacce e non modificabile da attacchi dannosi.

Nella Version 6.3, ExaGrid rafforza la sicurezza per la protezione contro le minacce interne, come amministratori disonesti, con maggiore enfasi e più controllo e visibilità attraverso la funzionalità esistente del controllo dell’accesso basato sul ruolo (role-based access control, RBAC), che consiste nel Backup Operator(s), che ha limiti come eventuali cancellazioni di titoli; l’Amministratore/gli Amministratori, ai quali è consentito effettuare qualsiasi operazione amministrativa; e l’uno o più Addetti alla sicurezza che non può svolgere le operazioni giornaliere, ma sono gli unici utenti che possono approvare i cambiamenti che influirebbero sui backup trattenuti.

