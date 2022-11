Riassunto: ExaGrid premiata come “Storage Company of the Year” e “Vendor Channel Program of the Year” alla 13a edizione degli Annual 2022 SDC Awards

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato che la società è stata premiata con due riconoscimenti alla 13a cerimonia annuale degli SDC Awards, i prestigiosi premi per il settore informatico di Angel Business Communications – gli Storage, Digitalisation + Cloud Awards, che si sono svolti a Londra il 24 novembre 2022. ExaGrid ha vinto i premi “Storage Company of the Year” e “Vendor Channel Program of the Year”, entrambi vinti per il terzo anno consecutivo. Questi nuovi premi si aggiungono ai quattro precedenti vinti da ExaGrid questo autunno, per un totale di sei premi vinti nel settore solo nel 2022.





