Riassunto: ExaGrid ottiene la prima valutazione a 5 stelle nella Partner Program Guide del 2024 di CRN®

Il programma per i partner rivenditori di ExaGrid è stato scelto per il suo impegno a coltivare partnership di canale forti, redditizie e di successo

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid ®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a livelli, ha annunciato oggi di essere stata insignita da CRN ® , un brand di The Channel Company, di un prestigioso 5-Star Award nella sua Partner Program Guide per il 2024. Questa guida annuale fornisce informazioni essenziali ai fornitori di soluzioni che stanno analizzando i programmi di partner di fornitori di tecnologia che offrono un valore elevato e rispondono alle loro esigenze e obiettivi aziendali. ExaGrid si trova dietro oltre 25 applicazioni e utility di backup come storage di backup e fornisce le prestazioni più elevate per il backup e il ripristino, la migliore scalabilità, l’unico gap d’aria a più livelli non collegato alla rete per il ripristino del ransomware e include la deduplicazione dei dati per ridurre l’ingombro e il costo dello storage.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com

Kristin DaSilva



The Channel Company



kdasilva@thechannelcompany.com