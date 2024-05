Riassunto: ExaGrid ottiene 3 riconoscimenti del settore ai Network Computing Award 2024

ExaGrid è stata nominata “Azienda dell’anno” per il 5° anno di fila

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid ®, l’unica soluzione Tiered Backup Storage del settore con Retention Time-Lock che include un livello non collegato alla rete (creando un gap d’aria a più livelli) ha consentito eliminazioni e immutabilità per la funzionalità recupero da ransomware, ha annunciato oggi che l’azienda ha avuto l’onore di ricevere tre premi di settore, tra cui: Azienda dell’anno, Prodotto hardware dell’anno e il Premio sul ROI durante la cerimonia per i Network Computing Award tenutasi a Londra il 23 maggio 2024.









ExaGrid continua a ottenere dei riconoscimenti per il suo Tiered Backup Storage, vincendo finora quattro premi del settore nel 2024, tra cui:

Data Breakthrough Awards – Data Backup Solution of the Year

Network Computing Awards – Azienda dell’anno

Network Computing Awards – Prodotto hardware dell’anno

Network Computing Awards – Premio ROI

