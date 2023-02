Riassunto: ExaGrid nominata una Strong Performer nello studio di gennaio 2023 Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer” Enterprise Backup and Recovery Software Solutions

ExaGrid si colloca nello Strong Performer Quadrant dello studio e riceve il riconoscimento “Azienda di elezione del cliente” nel segmento della regione nordamericana

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, azienda che sviluppa l’unica soluzione di archiviazione con backup multilivello del settore, oggi ha annunciato di essere stata indicata da altre aziende del settore come una “Strong Performer” e come tale figura nello studio del mese di gennaio 2023 Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. Lo studio, basato su valutazioni e un processo di selezione “peer review”, include punti di vista di aziende che servono clienti in uno specifico segmento del settore o regione geografica e di determinate dimensioni e tiene conto anche delle caratteristiche demografiche delle persone che hanno espresso la loro opinione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com