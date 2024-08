Riassunto: ExaGrid nominata per il prestigioso MES Midmarket 100

ExaGrid riconosciuta tra i primi fornitori che guidano la crescita e l’innovazione

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid ®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a livelli con Blocco del tempo di conservazione che comprende un livello non collegato alla rete (che crea un air gap a livelli), con eliminazioni ritardate e oggetti di deduplicazione immutabili per il ripristino del ransomware, oggi ha annunciato che MES Computing, un marchio de The Channel Company, ha riconosciuto ExaGrid nel suo elenco 2024 MES Midmarket 100.





Il MES Midmarket 100 riconosce le più importanti aziende che hanno dimostrato di essere fornitori di prodotti e servizi tecnologici orientati al futuro che supportano le aziende del mercato medio e guidano la crescita e l’innovazione per i propri clienti.

