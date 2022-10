Riassunto: ExaGrid nominata finalista ai premi 2022 SDC Awards

ExaGrid nominata in cinque categorie per la 13a Edizione dei Premier IT Awards

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato di essere stata nominata in cinque categorie alla 13a edizione annuale degli Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards, incentrati sul riconoscimento e sulla premiazione del successo di prodotti e servizi che sono alla base della trasformazione digitale. La votazione per decidere chi sia il vincitore in ogni categoria è attualmente in corso e terminerà il 4 novembre 2022. I vincitori dei 2022 SDC Awards saranno annunciati il 24 novembre durante una cerimonia di premiazione a Londra.





