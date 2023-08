Riassunto: ExaGrid nominata al prestigioso MES Midmarket 100

The Channel Company nomina ExaGrid come Key Vendor dotato di tecnologia a prova di futuro

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica azienda con soluzioni di Tiered Backup Storage, ha oggi annunciato che Midsize Enterprise Services (MES), un brand di The Channel Company, ha riconosciuto ExaGrid nel proprio elenco MES Midmarket 100 per il 2023.









The MES Midmarket 100 riconosce i top vendor che hanno dimostrato di avere tecnologie a prova di futuro, capaci di offrire soluzioni che supportano la crescita e l’innovazione nelle organizzazioni e aziende di livello midmarket.

MES definisce come “midmarket” un’organizzazione o azienda con un fatturato annuale tra i $50 milioni e i $2 miliardi e/o con 100-2500 utenti/posti totali supportati. Le società sono state selezionate in base alle proprie strategie go-to-market, per il modo in cui hanno offerto i servizi alle aziende midmarket e per la forza dei propri portfolio di prodotti pensati per aziende midmarket.

