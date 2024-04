Riassunto: ExaGrid nomina Sam Elbeck Vicepresidente delle Vendite e dei Partner di canale per le Americhe

Il nuovo VP promuoverà le vendite e farà aumentare le collaborazioni di canale

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore, oggi ha annunciato la nomina di Sam Elbeck a nuovo VP delle vendite e dei partner di canale per le Americhe.





“ Non vedo l’ora di lavorare con i team commerciali di ExaGrid in tutte le Americhe, e di aiutare ExaGrid ad accelerare la sua crescita nel mercato dell’archiviazione di backup da 6 miliardi di dollari”, ha dichiarato Sam Elbeck. Il nuovo VP collaborerà con i team locali di ExaGrid negli Stati Uniti e in Canada, nell’America Latina, assieme ad ogni Vice Presidente locale, per rafforzare le collaborazioni di canale e realizzare programmi di successo con importanti partner di rivendita in ognuna delle regioni.

