Riassunto: ExaGrid in rilievo nella Partner Program Guide 2023 a cura di CRN®

Il Reseller Partner Program di ExaGrid entra a far parte di questa guida essenziale per gli attori dell’ecosistema del canale IT

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di archiviazione di backup multilivello del settore, oggi ha annunciato che il suo Reseller Partner Program ha ottenuto il riconoscimento da parte di CRN®, un brand di The Channel Company, nella sua Partner Program Guide per il 2023. Questa guida, pubblicata a cadenza annuale, offre informazioni essenziali agli attori dell’ecosistema del canale IT che valutano i programmi destinati ai partner dei produttori tecnologici per individuare i vendor maggiormente in grado di rispondere alle loro esigenze commerciali.





Per i fornitori di soluzioni, come i fornitori di servizi gestiti (MSP), i rivenditori a valore aggiunto (VAR), gli integratori di sistemi e i fornitori di servizi strategici, un fattore critico nel selezionare i produttori, i fornitori di servizi e i distributori del settore IT con cui collaborare per creare soluzioni tecnologiche d’eccellenza è la portata e l’estensione dei programmi per i partner offerti da tali aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media ExaGrid:

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com

The Channel Company:

Natalie Lewis



The Channel Company



nlewis@thechannelcompany.com