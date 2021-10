Riassunto: ExaGrid diventa finalista agli SDC Awards 2021

ExaGrid nominata in quattro categorie per la 12a edizione di prestigiosi premi nel settore informatico

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di Tiered Backup Storage del settore, oggi ha annunciato di essere stata nominata in quattro categorie per la 12a edizione annuale degli Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards, finalizzati a riconoscere e premiare il successo nei prodotti e servizi che sono la base della trasformazione digitale. La votazione per determinare il vincitore in ogni categoria è attualmente in corso e si concluderà il 17 novembre. I vincitori degli SDC Awards 2021 saranno annunciati il 24 novembre durante una cerimonia di premiazione che si terrà a Londra.

