Riassunto: ExaGrid conquista 2 premi di settore agli Storage Awards 2023

ExaGrid premiata nel corso di una cerimonia per la 20a edizione annuale dei “The Storries XX” a Londra

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di storage di backup multilivello del settore, oggi ha annunciato di aver ricevuto due premi di settore: Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year (Vendor dell’anno di hardware di backup per le aziende) e Immutable Storage Company of the Year, (Azienda dell’anno di storage immutabile), annunciati nel corso della cerimonia per la 20a edizione degli Storage Awards annuali di Storage Magazine, “The Storries XX”, che si sono svolti a Londra l’8 giugno 2023.





I vincitori sono determinati dal voto del pubblico; i premi di questa edizione rappresentano il sesto anno di vittorie per ExaGrid ai “The Storries” e il terzo anno consecutivo in cui l’azienda ha conquistato il riconoscimento come Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:



Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com