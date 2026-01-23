Riassunto: ExaGrid annuncia la soluzione di storage di backup a più livelli All Flash/SSD

La nuova soluzione di ExaGrid offre i backup più rapidi, più scalabili e più sicuri del settore

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid® , l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock (RTL) che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino del ransomware, oggi ha annunciato il lancio di una soluzione di storage di backup All Flash/SSD con una unica Landing Zone front-end e un Repository Tier (gap d'aria a più livelli) non collegato alla rete, che archivia tutta la ritenzione dei backup utilizzando la deduplicazione avanzata dei dati. Le nuove appliance SSD vengono distribuite con la versione 8 del software di ExaGrid.

Contatto per i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com