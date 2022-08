Riassunto: Evolve Additive Solutions assume Jeff Blank quale direttore operativo a capo dei team delle divisioni Ingegneria e Operazioni

Il veterano del settore entra a far parte dei vertici aziendali

MINNETONKA, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Evolve Additive Solutions (“EAS”), leader mondiale nella produzione di beni strumentali e componenti realizzati mediante stampa 3D, ha annunciato oggi la nomina di Jeff Blank alla carica di direttore operativo. La carica ricoperta più di recente dal signor Blank è quella di direttore operativo presso NanoVox/Vadient Optics.





In qualità di veterano del settore, Jeff vanta un ricco bagaglio di esperienza in ambito sia ingegneristico sia commerciale e possiede un master in ingegneria meccanica rilasciatagli dall’Università di Stanford e un master in gestione d’impresa conseguito presso l’Università di Portland.

