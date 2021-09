Riassunto: Evolito, spinout di YASA, punta a elettrificare il settore aerospaziale con motori elettrici leggeri dalle performance ultraelevate

** Evolito è lo spinout di YASA, azienda attiva nei motori elettrici e controller, prima della sua acquisizione da parte di Mercedes Benz **





** Evolito fornisce elettronica di potenza e motori elettrici, ad altissimo livello di performance e di peso ridotto, destinati ai velivoli elettrici **

** Gli investitori principali sono Waypoint Capital e Oxford Science Enterprises (OSE) **

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Evolito, una nuova realtà che sviluppa e produce motori elettrici ed elettronica di potenza per applicazioni aerospaziali, oggi ha iniziato pubblicamente le attività come azienda privata.

Evolito è un’azienda spinout lanciata all’inizio dell’anno da YASA (pioniere mondiale leader nei motori elettrici a flusso assiale per autoveicoli, rilevato da Mercedes-Benz nel mese di luglio 2021) che ha come obiettivo la commercializzazione, in esclusiva, di tecnologia e proprietà intellettuale dei motori elettrici di prossima generazione targati YASA, per un mercato aerospaziale in rapida crescita.

