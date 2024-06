Riassunto: Evertas nomina Nick Selby Direttore delle Sottoscrizioni europee

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Evertas, la prima società assicurativa di criptovalute al mondo, ha assegnato a Nick Selby l’incarico di nuovo Direttore delle Sottoscrizioni europee.









Selby, un professionista di successo nella sicurezza fisica e delle informazioni, arriva con vent’anni di esperienza nella sicurezza delle informazioni nel settore pubblico e privato, sicurezza fisica e gestione di sinistri complessi, oltre a sette anni di esperienza nella guida di team che hanno ottenuto miliardi di dollari in criptovalute. I suoi incarichi precedenti comprendono VP di Software Assurance Practice presso Trail of Bits, Responsabile della sicurezza presso Paxos Trust Company e Direttore di Cyber Intelligence and Investigations presso NYPD Intelligence Bureau.

“ Nick è un’aggiunta estremamente preziosa al nostro team europeo”, ha dichiarato J. Gdanski, CEO e Cofondatore di Evertas.

